Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

У контрабандистов обнаружено более трех килограммов самородного драгметалла, замаскированного под сувенирные подвески.

Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

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В Амурской области пресечена попытка вывезти самородное золото, общая стоимость которого оценивается в более чем 18 миллионов рублей. Как отмечают представители пресс-службы регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), контрабандой благородного металла занимались иностранцы. Добычу они замаскировали — отлили из него на вид кустарные украшения с оттисками иероглифов, бамбука и лотоса.

«Пограничниками задержаны иностранные граждане, которые предприняли попытку вывоза за границу золота под видом декоративных подвесок, ориентировочная стоимость которого составила более 18 миллионов рублей», — сказано в заявлении ведомства.

Иностранцы пытались вывезти из Приамурья золото на 18 миллионов рублей

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Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

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Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

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Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Отмечается, что именно неудачный метод маскировки подвел задержанных. Пограничники заметили украшения, как будто на коленке сделанные, заподозрили неладное и решили проверить их. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли более трех килограммов золота. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято правомерное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянина приговорили к 12,5 годам колонии за контрабанду военных изделий.

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