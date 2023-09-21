Аграрная война: почему Украина и Польша поссорились из-за зерна и кто из них прав

Украинцы не смогли простить полякам запрет на ввоз своего продовольствия. Не переходит ли Киев «красную линию» в отношениях с ближайшим союзником?

«Сельскохозяйственная война» между Польшей и Украиной обусловлена тем, что польское правительство не хочет разрушать собственную экономику и терять доверие своих граждан. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Конфликт Польши и Украины, связанный с поставками продовольствия, это показатель того, что союзники Украины думают о том, чтобы не разрушить собственную экономику. Понятно, что поддержка Украине оказывается со стороны Запада, но Польша, как и другие страны, не готова мириться с тем, что ее производители сельхозпродукции будут терпеть убытки. Полякам и государству Польши придется субсидировать своих производителей, чтобы они выдержали конкуренцию с украинской продукцией», — объяснил эксперт.

По его мнению, год назад такая ситуация не переросла бы в скандал, но сейчас недовольство населения многих европейских стран выросло. За последние полтора года поляки устали от бездумной поддержки Украины со стороны своего правительства. А польские власти, вступая в конфликт с Украиной, просто не могут вести себя по-другому, иначе они утратят доверие своих избирателей окончательно.

«Сейчас роль таких конфликтов возрастает, потому что все понимают, что у Украины нет других шансов выжить и остаться в том или ином виде независимым государством без поддержки огромного количества западных стран», — подчеркнул экономист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польшу сделали всемирным посмешищем из-за Украины.