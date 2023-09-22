Проблема стала глобальной: как бороться с детским ожирением

Что делать, если ребенок страдает этим недугом? И кто в этом виноват?

Детское ожирение становится глобальной проблемой человечества. И это не преувеличение: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году более 200 миллионов детей в возрасте от пяти лет будут страдать от этого серьезного недуга. Диетолог Елена Соломатина рассказала 5-tv.ru, как можно избежать такой ситуации, если спорт при ожирении противопоказан.

По мнению специалиста, фактор лишнего веса у детей растет из-за гиподинамии, то есть пониженной подвижности, а также повышенного уровня стресса. Причем, с последним ребенку справляться достаточно тяжело, ведь, как это делается ему, зачастую, никто не объясняет. Поэтому напряжение у современных детей все больше копится. Из-за всего этого у ребенка растет уровень кортизола, который дает сигналы организму накапливать энергию.

«Жир накапливается, накапливается. Питание, естественно, при стрессах требует очень высокоэнергетической еды. Гормоны вырабатываются, их много, человек съедает много, тот же сахар, соль глутаминовой кислоты, глутамат натрия», — объясняет диетолог.

Как говорит Соломатина, ребенок начинает заедать стресс, и одновременно пропадает желание что-либо делать.

«Когда у ребенка отклонение от нормы по каким-то параметрам, эти параметры нужно корректировать. Уделять пристальное внимание. С одной стороны, это — медикаментозная составляющая. Следим за питанием. Упражнения, которые не дают нагрузку на суставы», — говорит эксперт.

Если ребенку нельзя заниматься спортом, для таких случаев есть различные методики, которые специально рассчитаны на детей и лежачих людей — для этого можно купить тренажер или сделать его из подручных средств. Также специалист посоветовала массажи и различные водные процедуры, которые исключают опасную для ребенка нагрузку. Что касается медикаментозного лечения, по словам Соломатиной, можно применять препараты растительного происхождения, но по назначению врача.

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