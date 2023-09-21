Эксперт по пожарной безопасности рассказал, как обнаружить утечку газа

Предотвратить беду можно на ранней стадии, если сохранять спокойствие и трезвую голову.

Вчера, 20 сентября, в многоквартирном доме в Балашихе произошел взрыв газа, который привел к большой трагедии. Происшествие унесло много жизней, также большое количество людей получило травмы. 5-tv.ru узнал у ведущего эксперта ООО «НПК — Фонд пожарной безопасности» Константина Кузнецова, как вовремя обнаружить утечку газа и что делать до приезда специалистов.

Как обнаружить утечку газа?

Специалист напомнил, что бытовой газ, который используется в домах не имеет запаха.

«Для того, чтобы обнаружить утечку, в него добавляют специальную примесь. Это специальная присадка как раз и позволяет почувствовать опасную концентрацию», — отметил Кузнецов.

Эксперт добавил, что есть еще две степени защиты:

газоанализаторы, которые реагируют на превышение допустимой концентрации вещества в воздухе;

специальные устройства, которые срабатывают при резком падении давления в газопроводе и прекращают подачу газа.

Кузнецов отметил, что сам запах газа не несет угрозы здоровью. Но когда его концентрация в воздухе достигает высоких параметров, то даже незначительная причина может стать источником большого взрыва.

Что делать до приезда специалистов?

«Первый способ — это открыть все окна и двери, то есть понизить концентрацию опасного вещества в воздухе. Ну и второе — немедленно эвакуироваться. Ожидать прибытия специалистов в о платном помещении точно не стоит», — заключил эксперт по пожарной безопасности.

Что делать, если газовики не исполняют свои обязанности?

Бывает и такое, что газовики забывают про обслуживание дома. А это может привести к серьезным последствиям. В первую очередь нужно отправлять претензию в компанию, которая обслуживает дом. Но если вы понимаете, что проблема действительно серьезная, то лучше сразу обращаться в вышестоящие инстанции. Таким ведомством является Министерство энергетики. Там работает специальный отдел, который обрабатывает жалобы граждан. После обращения ведомство начнет проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с зажатыми обломками мамой и дочкой после взрыва газа в Балашихе.