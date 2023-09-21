И там и тут показывают: украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН

Украинский лидер не смог собрать полный зал, однако соотечественникам показали другую картинку. Что выдало фейк?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил в ООН. Он, конечно, полного зала собрать не смог, но украинское телевидение нашло выход из ситуации — поддержало его, добавив к записи речи старые кадры с заполненной аудиторией. Однако даже тут монтажеры допустили промах, сразу выдавший фейк.

Телеканал 1+1, который показывал кадры с Генассамблеи, подобрал не самые удачные перебивки, записанные ранее во время выступления других спикеров. На них выступающего Владимира Зеленского в зале слушает сам Владимир Зеленский.

Настоящие, а также смонтированные СМИ записи показал Telegram-канал Mash.

В действительности аудитория была полна пустых стульев. В версии 1+1, в зале же произошел полный аншлаг. Люди внимали украинскому лидеру, одобрительно ему кивали. Более того, сам Зеленский среди слушателей промелькнул сразу дважды в разных местах и политических компаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов указал на однообразие политических выступлений Зеленского. По его словам, это чревато тем, что на его «концерты» вскоре и вовсе престанут «приобретать билеты».