И там и тут показывают: украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Украинское ТВ смонтировало выступление Зеленского в ООН, добавив полный зал

И там и тут показывают: украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН

Фото: Reuters / MIKE SEGAR

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Украинский лидер не смог собрать полный зал, однако соотечественникам показали другую картинку. Что выдало фейк?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил в ООН. Он, конечно, полного зала собрать не смог, но украинское телевидение нашло выход из ситуации — поддержало его, добавив к записи речи старые кадры с заполненной аудиторией. Однако даже тут монтажеры допустили промах, сразу выдавший фейк.

Телеканал 1+1, который показывал кадры с Генассамблеи, подобрал не самые удачные перебивки, записанные ранее во время выступления других спикеров. На них выступающего Владимира Зеленского в зале слушает сам Владимир Зеленский.

Настоящие, а также смонтированные СМИ записи показал Telegram-канал Mash.

В действительности аудитория была полна пустых стульев. В версии 1+1, в зале же произошел полный аншлаг. Люди внимали украинскому лидеру, одобрительно ему кивали. Более того, сам Зеленский среди слушателей промелькнул сразу дважды в разных местах и политических компаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов указал на однообразие политических выступлений Зеленского. По его словам, это чревато тем, что на его «концерты» вскоре и вовсе престанут «приобретать билеты».

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