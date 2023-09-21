«Потребуется два дня»: в чем на самом деле причина переноса концерта Гагариной

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 30 0

Концерт Гагариной в Омске перенесли из-за соревнований по фигурному катанию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло при подготовке мероприятия?

Концерт певицы Полины Гагариной в Омске был перенесен в связи с накладкой — арену пришлось уступить для проведения всероссийских соревнований по фигурному катанию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее концертный директор Андрей Мухачев.

«Концерт перенесен на 28 октября в связи с тем, что арена попросила переставить дату концерта, так как на 17 октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Это всероссийские соревнования», — прокомментировал он.

Музыкальное мероприятие должно было состояться 16 числа. Однако планы пришлось скорректировать, так как для подготовки льда к спортивным соревнованиям потребуется минимум два дня, уточнил Мухачев. Хоккейную площадку необходимо переделать в площадку для фигуристов.

Концертный директор Гагариной добавил, что перенос был согласован с Министерством спорта. По его словам, речь не идет об отмене. Концерт обязательно состоится, но в новую указанную дату.

«Всем, кто приобретал билеты, отправили уведомление о переносе концерта, ранее купленные билеты действительны на новую дату», — добавил концертный директор.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Снуп Догг перенес свой концерт в Ереване.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
«Радостное событие»: недавно женившийся Федор Смолов готовится стать отцом
17:46
«Валюта контрнаступления»: в США заявили об огромных потерях ВСУ у Работино
17:41
Психиатр рассказал, как справиться с осенней хандрой
17:30
Доктор Мясников рассказал, чем опасно онемение пальцев рук
17:21
Аграрная война: почему Украина и Польша поссорились из-за зерна и кто из них прав
17:12
«Что с руками, Филипп?» — Киркоров исполнил долгожданную просьбу певицы Славы

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России