«Потребуется два дня»: в чем на самом деле причина переноса концерта Гагариной
Концерт Гагариной в Омске перенесли из-за соревнований по фигурному катанию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Что произошло при подготовке мероприятия?
Концерт певицы Полины Гагариной в Омске был перенесен в связи с накладкой — арену пришлось уступить для проведения всероссийских соревнований по фигурному катанию. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее концертный директор Андрей Мухачев.
«Концерт перенесен на 28 октября в связи с тем, что арена попросила переставить дату концерта, так как на 17 октября встали соревнования фигуристов с трансляцией в федеральном эфире. Это всероссийские соревнования», — прокомментировал он.
Музыкальное мероприятие должно было состояться 16 числа. Однако планы пришлось скорректировать, так как для подготовки льда к спортивным соревнованиям потребуется минимум два дня, уточнил Мухачев. Хоккейную площадку необходимо переделать в площадку для фигуристов.
Концертный директор Гагариной добавил, что перенос был согласован с Министерством спорта. По его словам, речь не идет об отмене. Концерт обязательно состоится, но в новую указанную дату.
«Всем, кто приобретал билеты, отправили уведомление о переносе концерта, ранее купленные билеты действительны на новую дату», — добавил концертный директор.
Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Снуп Догг перенес свой концерт в Ереване.
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