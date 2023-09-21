Рэпер Снуп Догг перенес свой концерт в Ереване

Такое решение принято на фоне событий в Нагорном Карабахе.

Концерт американского рэп-исполнителя Снуп Догга в Ереване перенесли. Об этом сообщает Mash.

Спустя сутки с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе и последовавших за этим стычек в армянской столице организаторы мероприятия все-таки дали конечный ответ. Информация о том, что концерт под угрозой отмены, появилась еще вчера.

По словам источника, перед поклонниками, которые уже купили билеты, организаторы извинились. Новой даты концерта в столице Армении пока нет, однако представители рэпера пообещали сообщить новую информацию о концерте в ближайшее время.

20 сентября в Ереване прошли массовые митинги из-за решений правительства по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Несмотря на обостряющуюся обстановку, билеты на концерт продолжали активно покупать за 55 тысяч драм (15 тысяч рублей).

Примечательно, что сам рэпер не хотел переносить концерт и предупредил, что в случае отмены потребует с организаторов большой штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили уличные протесты в Ереване.