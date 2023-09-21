Было или не было? СМИ исправили сообщения о встрече Дуды с Зеленским

Портал LRT исправил текст новости и написал, что Зеленский и Дуда не встречались
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic
Сначала лидеры Украины и Польши должны были побеседовать вдвоем, однако планы менялись несколько раз. Чем же дело закончилось?
Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский, предположительно, так и не встретились в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Информация об этом следует из обновленной статьи портала LRT.
Встреча лидеров Польши и Украины должна была состояться, однако была перенесена Дудой. После появились сообщения о том, что президенты все же встретятся, но не в двустороннем формате, а при участии главы Литвы Гитанаса Науседы.
Судьба встречи оставалась неизвестной, пока LRT не сообщил о том, что она якобы состоялась. Подтверждения данной информации не было, однако спустя некоторое время текст материала был подправлен. Согласно обновленным данным — Дуда и Зеленский не беседовали.
Предположительно, Науседа виделся с обоими президентами порознь, однако данная информация также не подтверждена.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН, добавив полный зал слушателей.
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