Было или не было? СМИ исправили сообщения о встрече Дуды с Зеленским

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47 0

Портал LRT исправил текст новости и написал, что Зеленский и Дуда не встречались

Было или не было? СМИ исправили сообщения о встрече Дуды с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic

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Сначала лидеры Украины и Польши должны были побеседовать вдвоем, однако планы менялись несколько раз. Чем же дело закончилось?

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский, предположительно, так и не встретились в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Информация об этом следует из обновленной статьи портала LRT.

Встреча лидеров Польши и Украины должна была состояться, однако была перенесена Дудой. После появились сообщения о том, что президенты все же встретятся, но не в двустороннем формате, а при участии главы Литвы Гитанаса Науседы.

Судьба встречи оставалась неизвестной, пока LRT не сообщил о том, что она якобы состоялась. Подтверждения данной информации не было, однако спустя некоторое время текст материала был подправлен. Согласно обновленным данным — Дуда и Зеленский не беседовали.

Предположительно, Науседа виделся с обоими президентами порознь, однако данная информация также не подтверждена.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинское ТВ приукрасило выступление Зеленского в ООН, добавив полный зал слушателей.

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