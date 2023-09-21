США заявили, что не будут передавать Украине ракеты ATACMS

Американцы планируют предоставить киевскому режиму новый пакет помощи. Что в него войдет?
Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry
США на данный момент не будут передавать Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщает Белый дом.
Американцы планируют предоставить киевскому режиму новый пакет помощи, в который войдут кассетные боеприпасы, противотанковое и другое вооружение. Уточняется, что это якобы необходимо для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как уточнил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, о передаче вооружений президент США Джо Байден объявит в четверг, 21 сентября.
Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Берлин выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро.
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