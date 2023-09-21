США заявили, что не будут передавать Украине ракеты ATACMS

США на данный момент не будут передавать Украине ракеты ATACMS. Об этом сообщает Белый дом.

Американцы планируют предоставить киевскому режиму новый пакет помощи, в который войдут кассетные боеприпасы, противотанковое и другое вооружение. Уточняется, что это якобы необходимо для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, о передаче вооружений президент США Джо Байден объявит в четверг, 21 сентября.

Россия неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским националистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Берлин выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро.