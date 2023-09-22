Вызывают рак: какие витамины можно принимать осенью?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 109 0

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал про опасность витаминов

Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; Личный архив Андрея Кондрахина; 5-tv.ru

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Бездумное применение БАДов может привести к серьезным последствиям. Как тогда их потреблять?

Многие люди осенью начинают чувствовать слабость и другие невзгоды. Из-за этого они бездумно принимают витамины и даже не смотрят на упаковку. Но не все БАДы полезны. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал эксклюзивно для 5-tv.ru, какие витамины можно принимать осенью и нужно ли это делать в принципе.

«Витаминотерапия, которую мы привыкли воспринимать, как витамины. Витамины — это БАДы. С точки зрения биологически-активных добавок в пище. Это на самом деле не лечение. Это просто скажем улучшение переносимости различных невзгод. Но не в коем случае не лечение и не профилактика», — объяснил врач.

Доктор отметил, что необязательно принимать БАДы. Достаточно просто обратить внимание на продукты, которыми нас одарила природа. Они натуральные, в отличие от витаминов, которые продаются в коробках. БАДы обеспечивают физиологическую норму, но если у человека хороший и обширный стол, то препараты будут бесполезными.

Также врач рассказал, какие продукты стоит потреблять в пищу осенью.

«Берем морковь, берем лук, берем свеклу, берем обязательно бахчевые. Сейчас пойдет очень хорошо тыква. Она очень богата микроэлементами: калий, кератин. Просто здорово! Дальше мы берем всю зелень, которая еще есть. Это, прежде всего витамин К, К2. Туда же входят витамины грубы B — это нормальная белокочанная капуста. Все позволяет насытиться витаминами здесь и сейчас», — рассказал врач.

Он добавил, что безусловно зимой дела будут обстоять труднее, но сейчас найти нужные продукты очень легко.

Но если у человека серьезные проблемы со здоровьем, то врачи могут назначить ему витамины. Главное не потреблять их самостоятельно и бездумно. Это может привести к печальным последствиям.

«В Англии исследования проводили гинекологи, которые доказали, что бесконтрольное применение витаминов приводило к раку груди у женщин», — рассказал доктор.

Доступностью витаминов активно пользуются маркетологи. Ведь БАДы можно купить без назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи рассказали, чем опасен переизбыток витамина D.

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Вызывают рак: какие витамины можно принимать осенью?

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