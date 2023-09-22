А что, если? ТОП-5 интересных книг в жанре альтернативной истории

История не любил сослагательного наклонения, однако писатели умеют искусно придумать и подать новые сценарии уже хорошо известных событий и завлечь читателя. О самых интересных книгах последнего времени с альтернативной историей рассказывает портал dni.ru.

«Егерь императрицы. Гром победы, раздавайся!»

В конце XVIII века, когда войска Суворова безжалостно разбили османские армии, князь Потемкини-Таврический решает отправиться по неотложным делам в Петербург. Солдат расселяют по зимним квартирам: они недовольны, что вместо похода на Стамбул сидят без дела и рискую потерять превосходство над врагом.

Выполнить приказ командования или рискнуть и в тайне пойти на штурм? Автор книги Андрей Булычев показал свою версию событий прошлых столетий. Помимо динамики, в его истории также в деталях присутствует быт и нравы того времени.

«Одиночка. Честь и кровь»

В фантастическом боевике от Ерофея Трофимова есаул, князь Елисей Халзанов отправляет своих выпускников к новому месту службы. Но, помимо личных переживаний, он сталкивается с конфликтом между государственными разведками.

На волоске от смерти он узнает страшную правду, которая не оставляет ему выбора, кроме как пойти на кровную месть. Сможет ли Елисей сохранить честь и достоинство, не лишившись тепла в сердце?

«Кукла-талисман»

Детектив от Генри Лайона Олди (псевдоним писателей-фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского — Прим. ред.) повествует об истории средневековой Японии, где секретная служба «Дракон и Карп» расследует дела, связанные с мистикой. Молодой самурай Рэйден узнает, что такое древние клятвы и сильные талисманы, и готовится стать преемников монаха, которому служит.

Но сначала ему предстоит расследовать три загадочных дела: про банщицу Юкко, которая мстит мужчинам, утонувшего в колодце мальчика и богатого юношу, решившего убить себя во сне.

«Искатели неба: Холодные берега. Близится утро»

Сергей Лукьяненко соединил фэнтези и альтернативную реальность, рассказывая в своем произведении о мире без оружия. В его истории люди не пользуются электричество и ездят на повозках, а железно стоит в разы дороже золота.

И есть магическое Слово, которое открывает портал в параллельное пространство. В погоне за ним люди идут на страшные жертвы. А юный принц Маркус, узнавший это Слово просто так, хочет изменить мир. Только вот остальные объявили на него охоту.

«Настоящее прошлое. Крушение империи»

Рома Марков заканчивает школу и вынужден менять прежние ориентиры, так как у него большие планы на будущее. Однако внутри него сидит взрослый опытный мужчина, который странным образом перенесся в его тело из будущего. Сможет ли выпускник построить счастливую жизнь на фоне распада СССР? И как подселенец поможет ему справиться с новыми вызовами жизни?

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