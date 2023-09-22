«Вышел из-под контроля»: Владимир Зеленский устроил истерику на Совбезе ООН

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 81 0

Bloomberg написал про вспышку гнева Зеленского на Свобезе ООН

«Вышел из-под контроля»: Владимир Зеленский устроил истерику на Совбезе ООН

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Президента Украины накрыл приступ гнева прямо на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Но из-за чего?

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в большой истерике. Вспышка гнева произошла прямо во время заседания Совета безопасности ООН. Этим политик породил еще более напряженные отношения со своими союзниками, которые и так растут за кулисами политического спектакля. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

«Зеленский позволил себе спорить с одним из своих крупнейших союзников и тем самым вышел из-под контроля», — написали в публикации.

Анонимный источник, который общался с лидером незалежной, сообщил агентству, что Владимир Зеленский начал замечать сомнение американского президента Джо Байдена в вопросе Украины. А другие главы западных стран берут пример с США. Именно из-за этого Зеленский взбесился.

Инсайдер сообщил, что во время своей беседы с лидером Украины заметил за главой государства излишние эмоции и резкую критику в адрес своих союзников. Его раздражает, что Запад очень медленно поставляет оружие. Еще Зеленского взбесил тот факт, что все меньше стран продолжают активно поддерживать киевский режим.

Агентство отметило, что лидеры стран Запада негативно смотрят на затяжку конфликта, поэтому и хотят выйти из заранее проигрышной идеи помощи Украине.

Стоит отметить, что вопрос переговоров затягивает лично Киев. Москва уже несколько раз заявляла о том, что готова идти на диалог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отчаявшийся Зеленский шантажирует США из-за денег.

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