Осталось последнее оружие: отчаявшийся Зеленский шантажирует США из-за денег

NYT: Зеленский шантажирует власти США поражением Украины
Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE
Президент Украины готов на все, чтобы добиться желаемого.
Президент Украины Владимир Зеленский начал использовать последнее оружие, оставшееся в арсенале, — шантаж. Как пишет газета New York Times, украинский лидер прямо с полей ООН отправился в Вашингтон, чтобы просить денег у своего главного хозяина Джо Байдена. Однако ответ его не устроил.
На встрече с сенаторами в Капитолии Зеленский заявил, что Украина проиграет России без помощи Штатов. Президент Незалежной всеми силами пытается заручиться поддержкой критиков, так как американское общество устало от конфликта на Украине, и десятки республиканцев выступили против помощи украинцам.
Вашингтон — последняя надежда, которая осталась у Киева. Накануне премьер-министр Польши заявил, что его страна больше не будет передавать украинцам оружие. В отчаянии Зеленский готов прибегнуть к любому методу, чтобы не потерять еще и американское оружие и финансирование.
Впрочем, сам президент США уже запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, а также пообещал начать поставки танков Abrams уже на следующей неделе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США удивились реакции Зеленского на речь Байдена.
- 22 сент
- Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*
- 22 сент
- В США заявили о начале завершающего этапа конфликта на Украине
- 21 сент
- В НАТО назвали следующую цель США после Украины: «Необходимо обеспечить победу»
- 21 сент
- «Времени недостаточно»: Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США
- 21 сент
- Новая реальность: почему Зеленского ждет холодный прием в США
- 21 сент
- Политолог Марков назвал нацистскую направленность киевского режима очевидной
- 21 сент
- «Избитая армия Зеленского»: в США исключили шансы на победу ВСУ
- 21 сент
- Танк ВСУ обстрелял село в Брянской области, введен режим ЧС
- 21 сент
- «Пора вернуться»: Украине предложили стать российским округом
- 21 сент
- «Сигнал другим странам»: оскандалившаяся Бербок снова заговорила о войне с РФ
Читайте также
53%
-0.54 102.36
-1.01
Нашли ошибку?