Осталось последнее оружие: отчаявшийся Зеленский шантажирует США из-за денег

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Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

NYT: Зеленский шантажирует власти США поражением Украины

Осталось последнее оружие: отчаявшийся Зеленский шантажирует США из-за денег

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Тема:
Украинский кризис

Президент Украины готов на все, чтобы добиться желаемого.

Президент Украины Владимир Зеленский начал использовать последнее оружие, оставшееся в арсенале, — шантаж. Как пишет газета New York Times, украинский лидер прямо с полей ООН отправился в Вашингтон, чтобы просить денег у своего главного хозяина Джо Байдена. Однако ответ его не устроил.

На встрече с сенаторами в Капитолии Зеленский заявил, что Украина проиграет России без помощи Штатов. Президент Незалежной всеми силами пытается заручиться поддержкой критиков, так как американское общество устало от конфликта на Украине, и десятки республиканцев выступили против помощи украинцам.

Вашингтон — последняя надежда, которая осталась у Киева. Накануне премьер-министр Польши заявил, что его страна больше не будет передавать украинцам оружие. В отчаянии Зеленский готов прибегнуть к любому методу, чтобы не потерять еще и американское оружие и финансирование.

Впрочем, сам президент США уже запросил у Конгресса 24 миллиарда долларов на дополнительную помощь Украине, а также пообещал начать поставки танков Abrams уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в США удивились реакции Зеленского на речь Байдена.

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