Звездная мама или талант? В чем феномен популярности Татьяны Плаксиной

Дочь Любови Успенской пережила страшные события в жизни и смогла встать на ноги и даже прославиться. Не без помощи мамы, конечно.

Феноменальный успех Татьяны Плаксиной связан не только с ее талантом, но и с стараниями звездной мамы — Любови Успенской. Музыкант Руслан Баринов в беседе с порталом dni.ru высказал мнение о том, что знаменитая певица помогла дочери встать на ноги во всех смыслах, а также сделала звездой.

«Мама Татьяны имеет огромную аудиторию и приносит значительный вклад в успех и признание дочери. Необходимо отметить, что без такой замечательной женщины рядом с ней не было бы и этого огромного внимания и ажиотажа, который сопровождается на концертах», — заявил вокалист.

Но людям, разумеется, интересна и сама Плаксина. Ее история, подчеркнул Баринов, никого не может оставить равнодушным. После трудностей и препятствий, с которыми Татьяна столкнулась в прошлом, наблюдать за ее успехами сейчас пронзительно до глубины души.

Вся эта история идет в плюс и Плаксиной, и ее матери. Музыкант назвал это «крутым пиар-ходом» для обеих артисток.

«Дай Бог, чтоб было действительно все хорошо и они нашли общий язык, а не показатель „счастливой семьи“», — отметил Баринов.

Плаксина всегда говорила, что на первом месте в ее жизни стоит карьера. После серьезных ошибок в прошлом она взяла себя в руки и не без помощи матери добилась больших высот. Успенская не раз признавалась, что увидела в дочери талант и не смогла проигнорировать его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская сделала внезапное заявление о внуках.