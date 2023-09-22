В Перми «Боинг» выкатился за полосу при посадке в аэропорту

Самолет «Боинг», на борту которого находились 174 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Перми. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Всех людей уже эвакуировали из самолета. Воздушное судно доставило людей в Пермь из солнечной Антальи (Турция).

По словам источника, официальной причины произошедшего пока нет, но, предварительно, пилот не успел затормозить при посадке.

Аналогичное ЧП произошло в Перми в 2009 году. Тогда «Боинг-737» при посадке сошел со взлетно-посадочной полосы и прокатился по снегу целых 52 метра. К счастью, никто из 187 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семнадцатилетняя девушка скончалась на борту рейса Казань — Анталья.