«Очень вредна»: офтальмолог назвала главную привычку, портящую зрение

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 723 0

Офтальмолог Ивановская: работа с гаджетами вблизи портит зрение

Фото, видео: www.globallookpress.com; Личный архив Натальи Ивановской; 5-tv.ru

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На проблемы со зрением жалуется едва ли не каждый второй пациент.

В повседневной жизни людей есть немало привычек, которые ведут к ухудшению зрения. Некоторые из них пагубно сказываются на общем самочувствии человека, буквально вынуждая обращаться пациента к офтальмологу.

В беседе с 5-tv.ru врач-офтальмолог Наталья Ивановская указала на главную привычку, уничтожающую зрение на раз-два. По словам доктора, пристрастие к гаджетам «убивает» возможность человека видеть. С годами эта проблема способна ухудшаться, а врачам приходится подключать все ресурсы, чтобы спасти зрение клиента.

«Для глаз очень вредна зрительная нагрузка вблизи: это смартфоны, телефоны + наклоненная шея. Это не физиологично для человека. Для хищника привычнее, когда взор направлен вдаль: как тигры за жертвой смотрят. У парнокопытных же глаза по бокам, потому что периферическое зрение развито. Когда долго сидишь на суставе неудобно, он ломается. Так же „ломаются“ глаза от зрительной нагрузки», — объяснила она.

Одной из побочных привычек врач назвал привычку сидеть скрючившись.

«Прямая осанка это тоже очень важно. Потому что когда проблема в позвоночнике, естественно, нарушается кровообращение, кровоток идет от артерии через позвоночный столб в головной мозг. То есть, если есть проблемы с осанкой, снижается зрение и снижается кровоток. В таком случае должно быть правильно организовано рабочее место, расстояние от глаз до монитора, а также осанка. Если соблюдать правила, патологии не будет», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему все больше людей в мире теряют зрение.

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