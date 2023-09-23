«Синдром разбитого сердца»: может ли стресс привести к инфаркту миокарда

Как предотвратить серьезные последствия?

Чаще всего люди в мире умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. У некоторых происходит инфаркт миокарда. Многие задаются вопросом: может ли стресс стать причиной этой ужасной трагедии? На этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-кардиолог Ольга Фролова.

«Безусловно стресс может привести к развитию сердечного приступа. Обычно это развивается вследствие активации так называемой симпатической нервной системы, что приводит к повышению давления и к повышению частоты сердечных сокращений. Но безусловно, приведет он не у всех к сердечному приступу», — сообщила доктор.

Чтобы обезопасить себя, надо знать в каком состоянии находится артериальное давление и какой у человека уровень холестерина. Это поможет определить вероятность сердечного приступа.

Нужно вовремя проводить профилактику при повышении давления, добавила эксперт. Если лечить этот недуг, то такие трагедии, как инсульт или инфаркт не должны появиться.

«Но бывает, что у некоторых женщин развивается "синдром разбитого сердца". Конечно, тогда развивается так называемая "Кардиомиопатия такоцубо". Ну этот случай требует госпитализации и обычно купируется в течение двух недель», — рассказала врач.

Но если, человек все-таки почувствовал недомогание, то до приезда скорой нужно попытаться успокоиться и выпить валерьянки.

«И при находке высокого давления на приборе, когда вы измеряете у себя дома, принять короткодействующий препарат для снижения давления. По большему счету - больше вы ничего не сделаете. Потому что неизвестно, что происходит в организме», — объяснила врач.

Не стоит принимать другие препараты до полной диагностики. Это может быть опасно, предупредила картдиолог Фролова.

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