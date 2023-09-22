Губернатор Аксенов: силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма
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ВСУ возобновили обстрелы российских регионов.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над территорией Крыма силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Также представитель властей призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее об атаке на Севастополь сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По последним данным, пострадавших в результате обстрела ВСУ нет.
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