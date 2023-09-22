Российский писатель Андрей Тавров скончался по дороге в больницу

Российский поэт Андрей Тавров скончался 21 сентября в Москве по дороге в больницу. Композитор Юрий Пастернак в своем личном блоге написал, что писатель долго и тяжело болел.

Тавров был одним из самых популярных представителей поэтической школы метареализма.

Поэт родился в Ростове-на-Дону в 1948 году. Он закончил МГУ и стал работать журналистом на радио, а позже и на телевидении.

Также мужчина выпускал собственные книги. Первую он опубликовал в конце 80-х. Среди его работ: «Настоящее время», «Две серебряных рыбы на красном фоне», «Звезда и бабочка — бинарный счет», «Ангел пинг-понговых мячиков», роман «Орфей», а также еще большое количество публикаций.

За свою жизнь Тавров был удостоен премий журнала «Дети Ра», «Московского наблюдателя» и Андрея Белого.

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