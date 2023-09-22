Педагога театра «Кремлевский балет» увезли на скорой в одну из больниц Москвы

Артистка пожаловалась на ухудшение самочувствия.

Педагога театра «Кремлевский балет» Галину Шляпину экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народная артистка РСФСР 71-летняя Галина Шляпина обратилась в одну из частных клиник, где пожаловалась на ухудшение самочувствия. Педагог пришла на прием к флебологу, который, после обследования пациентки решил, что ей требуется немедленная госпитализация и тут же вызвал скорую помощь. Медики доставили Шляпину в московскую больницу.

Сообщается, что сейчас артистка находится в стационаре, предварительный диагноз — тромбоз венозных сосудов. Медики наблюдают за ее состоянием.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности о состоянии народного артиста РФ Игоря Николаева.