Педагога театра «Кремлевский балет» увезли на скорой в одну из больниц Москвы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 13 0

Педагога театра Галину Шляпину госпитализировали с подозрением на тромбоз вен

Педагога театра «Кремлевский балет» увезли на скорой в одну из больниц Москвы

Фото: © РИА Новости / Л. Зинкевич

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Артистка пожаловалась на ухудшение самочувствия.

Педагога театра «Кремлевский балет» Галину Шляпину экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Народная артистка РСФСР 71-летняя Галина Шляпина обратилась в одну из частных клиник, где пожаловалась на ухудшение самочувствия. Педагог пришла на прием к флебологу, который, после обследования пациентки решил, что ей требуется немедленная госпитализация и тут же вызвал скорую помощь. Медики доставили Шляпину в московскую больницу.

Сообщается, что сейчас артистка находится в стационаре, предварительный диагноз — тромбоз венозных сосудов. Медики наблюдают за ее состоянием.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности о состоянии народного артиста РФ Игоря Николаева.

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