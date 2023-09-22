По данным Международного трибунала: Лавров подарил книгу о зверствах ВСУ генсеку ООН

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 5 0

Глава МИД РФ передал Гутерришу книгу об украинских преступлениях на СВО

По данным Международного трибунала: Лавров подарил книгу о зверствах ВСУ генсеку ООН

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Она представляет собой сборник свидетельств о преступлениях неонацистов Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров подарил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности». Об этом в своем Telegram-канале рассказал один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Как сообщил политолог, книга состоит из свидетельств преступлений, совершенных за последние два года украинскими неонацистами и их пособниками.

«О них рассказывают люди, непосредственно пострадавшие от действий украинских войск, в том числе родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы ВСУ, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам», — говорит Григорьев.

Стоит отметить, что данные были собраны Международным общественным трибуналом и являются промежуточными результатами его работы по сбору доказательств преступлений украинских неонацистов. Авторами книги выступили Максим Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Зеленский устроил истерику на Совбезе ООН.

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