Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова впервые показала лица малышей

В первый день рождения близнецов участница проекта опубликовала видео из перинатального центра.

Ровно года назад звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова стала мамой — она родила Мондезиру близнецов. Мальчикам дали редкие имена Кристиан и Даниэль. В день рождения малышей любимица зрителей решила показать их лица.

Девушка устроила праздник для мальчиков: заказала торт, воздушные шары и другие предметы праздничной атрибутики. В первый день рождения близнецов участница проекта опубликовала видео из перинатального центра.

За год Ефременкова испытала весь спектр эмоций: от счастья материнства до боли от потери близкого человека и предательства Мондезира. Несмотря на негативные моменты, молодая мама делает все, чтобы на отпрысках не сказывались взрослые проблемы.

В прошлом месяце между Юлией и Мондезиром произошел конфликт, в ходе которого мужчина на эмоциях разбил телефон избранницы, в котором хранились архивные фотографии детей.

«Все осталось в телефонах, которых нет. Все, что мне было дорого и важно — уничтожили в одну секунду… Благо, хоть какие-то моменты сохранились, поэтому делюсь тем, что есть…» — грустно прокомментировала звездная мать.

К слову, звезды «Дома-2» старались сохранить дружеские отношения ради Кристиана и Даниэля, но у них не вышло. После очередного конфликта с рукоприкладством телеведущая запретила экс-жениху приближаться к ней и сыновьям без решения суда. На данный момент блогер жалуется на то, что ей приходится рассчитывать только на себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова пожаловалась на поведение сыновей.

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