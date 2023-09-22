В жуткой аварии с фурой в Калужской области погибла мать с двумя детьми
Два ребенка и женщина погибли в аварии с фурой в Калужской области
Фото, видео: 5-tv.ru
Легковую машину сильно помяло от удара с грузовиком.
На трассе в Калужской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли женщина и два ребенка. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.
Легковую машину смяло от удара с грузовиком. На дороге виднеется множество обломков, среди которых также детские вещи. На месте работают сотрудники спецслужб: чтобы извлечь из искореженной машины тела погибших, им приходится резать автомобиль специальным оборудованием.
Все произошло неожиданно: женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. От удара она скончалась на месте. Погибли также два ребенка пяти и семи лет. Известно, что третий малыш выжил, но получил тяжелые травмы.
Водитель грузовика рассказал, что легковушка резко выехала на встречную полосу перед его автомобилем, и он не смог избежать столкновения.
Ранее 5-tv.ru показывал, как бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском.
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