В жуткой аварии с фурой в Калужской области погибла мать с двумя детьми

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 78 0

Два ребенка и женщина погибли в аварии с фурой в Калужской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Легковую машину сильно помяло от удара с грузовиком.

На трассе в Калужской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли женщина и два ребенка. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места событий.

Легковую машину смяло от удара с грузовиком. На дороге виднеется множество обломков, среди которых также детские вещи. На месте работают сотрудники спецслужб: чтобы извлечь из искореженной машины тела погибших, им приходится резать автомобиль специальным оборудованием.

Все произошло неожиданно: женщина за рулем автомобиля выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. От удара она скончалась на месте. Погибли также два ребенка пяти и семи лет. Известно, что третий малыш выжил, но получил тяжелые травмы.

Водитель грузовика рассказал, что легковушка резко выехала на встречную полосу перед его автомобилем, и он не смог избежать столкновения.

Ранее 5-tv.ru показывал, как бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском.

+23° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

19:55
Российские войска уничтожили два танка Leopard ВСУ на купянском направлении
19:38
Певец Шура довел до слез Валю Карнавал
19:20
Вот он, собственной персоной: за что задержан «бывший» Волочковой Дмитрий Дюран
19:12
В жуткой аварии с фурой в Калужской области погибла мать с двумя детьми
19:00
Владимир Путин провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым
18:49
Пальцы жжет: в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Огонь охватил недостроенное здание в одном из районов Санкт-Петербурга
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России