Жуткое видео: бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском

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Четверо человек погибли в результате ДТП с бетономешалкой под Мурманском

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

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Погибли все, кто находился в автомобиле.

Под Мурманском столкнулись легковая машина и бетономешалка. Это видео сняли через несколько минут после ДТП.

От удара автомобиль разнесло на части и разметало по дороге. Сообщается, что погибли все, кто в нем ехал — это водитель и три пассажира, в том числе ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстремальная экскурсия в Сочи закончилась для туристов больницей. Они возвращались с так называемого «джиппинга», когда машина не вписалась в поворот, вылетела на обочину и перевернулась.

Люди, находившиеся в открытом кузове пикапа, буквально рассыпались по дороге. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

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