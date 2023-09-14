Жуткое видео: бетономешалка разорвала на части легковушку под Мурманском
Четверо человек погибли в результате ДТП с бетономешалкой под Мурманском
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Погибли все, кто находился в автомобиле.
Под Мурманском столкнулись легковая машина и бетономешалка. Это видео сняли через несколько минут после ДТП.
От удара автомобиль разнесло на части и разметало по дороге. Сообщается, что погибли все, кто в нем ехал — это водитель и три пассажира, в том числе ребенок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстремальная экскурсия в Сочи закончилась для туристов больницей. Они возвращались с так называемого «джиппинга», когда машина не вписалась в поворот, вылетела на обочину и перевернулась.
Люди, находившиеся в открытом кузове пикапа, буквально рассыпались по дороге. Пострадали по меньшей мере четыре человека.
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