Белорусская государственная филармония открыла 86-й сезон

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 5 0

На сцене Большого концертного зала впервые было представлено симфоническое посвящение маэстро Александру Анисимову «100 секунд», написанное белорусским композитором Галиной Гореловой.

Белорусская государственная филармония открыла 86-й сезон

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

В Белорусской государственной филармонии 21 сентября под управлением главного дирижера, народного артиста Беларуси Александра Анисимова Государственный академический симфонический оркестр Беларуси открыл 86-й филармонический сезон.

На сцене Большого концертного зала впервые было представлено симфоническое посвящение маэстро Александру Анисимову «100 секунд», написанное белорусским композитором Галиной Гореловой.

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