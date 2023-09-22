Белорусская государственная филармония открыла 86-й сезон

На сцене Большого концертного зала впервые было представлено симфоническое посвящение маэстро Александру Анисимову «100 секунд», написанное белорусским композитором Галиной Гореловой.
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
В Белорусской государственной филармонии 21 сентября под управлением главного дирижера, народного артиста Беларуси Александра Анисимова Государственный академический симфонический оркестр Беларуси открыл 86-й филармонический сезон.
На сцене Большого концертного зала впервые было представлено симфоническое посвящение маэстро Александру Анисимову «100 секунд», написанное белорусским композитором Галиной Гореловой.
Концерт для виолончели с оркестром Антонина Дворжака прозвучал в исполнении признанного мэтра — народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля».
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