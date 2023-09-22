После предательства замуж уже не вышла: ушла из жизни вторая жена Райкина

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 61 0

Умерла актриса Алагез Салахова

После предательства замуж уже не вышла: ушла из жизни вторая жена Райкина

Фото: Кадр из к/ф «Юбилей Данте», реж. Гюльбаниз Азимзаде, 1978 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Актрисе и художнице Алагез Салаховой было 70 лет.

В возрасте 70 лет в Баку умерла вторая жена Константина Райкина — советская художница и актриса Алагез Салахова. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Актриса умерла еще 19 сентября, но о смерти стало известно только сегодня. Ее похоронили на Ясамальском кладбище в Азербайджане. После развода с Райкиным, Салахова очень долго болела и переживала из-за его измены с актрисой Татьяной Веденеевой, замуж второй раз она так и не вышла.

Сради самых известных ее актерских работ — фильм «Перед закрытой дверью» с Александром Калягиным и «Другая жизнь» с Ириной Купченко. В кино она снималась совсем недолго.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано.

+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 25 сентября по 1 октябр...

Последние новости

0:21
В Запорожье прогремело не менее четырех взрывов
0:05
Канада расширила антироссийские санкции
23:49
«У нее много поклонников» — муж певицы Жасмин об их отношениях на расстоянии
23:33
В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву
23:17
После предательства замуж уже не вышла: ушла из жизни вторая жена Райкина
23:01
Театральный режиссер Александр Никаноров пропал в Санкт-Петербурге

Сейчас читают

Талант или влияние Успенской? Раскрыт феномен популярности Плаксиной
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Очень вредна»: офтальмолог назвала главную привычку, портящую зрение
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России