Египет опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы

Коммерческие отношения двух стран развиваются гладко.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Египет не отказывался от закупок пшеницы из России, слухи об этом не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил помощник министра снабжения государства Ибрагим Ашвами в беседе с телеканалом RT Arabic.
«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — заявил Ашвами.
Чиновник также подчеркнул, что экономические отношения между Россией и Египтом развиваются планомерно.
Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем Россия стала мировым лидером.
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