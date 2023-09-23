Египет опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 17 0

Коммерческие отношения двух стран развиваются гладко.

Египет опроверг сообщения об отказе от российской пшеницы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Египет не отказывался от закупок пшеницы из России, слухи об этом не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил помощник министра снабжения государства Ибрагим Ашвами в беседе с телеканалом RT Arabic.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», — заявил Ашвами.

Чиновник также подчеркнул, что экономические отношения между Россией и Египтом развиваются планомерно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем Россия стала мировым лидером.

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