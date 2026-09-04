Спустя восемь лет: два космических корабля приземлятся на Меркурий

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Эта планета остается одной из самых малоизученных в Солнечной системе.

Что известно о планете Меркурий: космические миссии

Фото: www.globallookpress.com/Roscosmos

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Space: два космических корабля приземлятся на Меркурий

Два научно-исследовательских аппарата приступят к детальному изучению Меркурия в ближайшее время после восьмилетнего полета. Об этом сообщило Space.

Совместная миссия Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), стартовавшая в октябре 2018 года, переходит к решающей фазе.

В ближайшие дни запланирован критически важный маневр по отделению научного оборудования от транспортного модуля. Полноценный сбор данных начнется к апрелю 2027 года, когда два зонда, оснащенных современными приборами, приступят к работе на орбите.

Планетолог Рэйчел Клима отметила, что Меркурий является «странным, красивым и интересным» миром, данные о котором ученые ждут с огромным нетерпением.

Сейчас Меркурий остается наименее изученной планетой внутри Солнечной системы. До этого его посещали лишь две миссии: Mariner 10 в 1970-х годах и MESSENGER, работавший на орбите с 2011 по 2015 год.

Крайняя миссия раскрыла множество загадок, включая наличие летучих веществ и смещение магнитного поля относительно центра планеты. Однако инструментов корабля не хватило для окончательных выводов.

BepiColombo должен исправить этот пробел. Европейский аппарат MPO займется картографированием поверхности и изучением минерального состава, а японский Mio сконцентрируется на исследовании магнитосферы и пылевой среды вокруг планеты.

Особый интерес вызывают глубокие кратеры на южном полюсе, где могут скрываться запасы водяного льда.

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