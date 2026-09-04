People: муж поймал жену на измене с помощью робота-пылесоса и оказался в тюрьме

Житель Тайваня использовал робота-пылесоса с камерой, чтобы доказать измену жены. Однако позже он сам стал фигурантом уголовного дела за незаконную запись. Об этом сообщило People.

Мужчина заподозрил супругу в отношениях с другим человеком и решил воспользоваться функцией удаленного управления устройством через мобильное приложение. По данным изданий, сначала он хотел связаться с женой с помощью робота, но после того, как увидел в доме другого мужчину, включил запись.

На видео, как утверждается, была запечатлена его обнаженная жена в присутствии другого человека. После этого мужчина подал гражданский иск против супруги и ее знакомого. Супруг заявил, что жена нарушила брачный долг.

Суд удовлетворил его требования и обязал пару выплатить ему 500 тысяч тайваньских долларов (около 1,3 миллиона рублей).

Однако позднее сама женщина обратилась в суд. Она обвинила мужа в нарушении ее права на частную жизнь. Мужчина признал, что управлял роботом и записывал происходящее. Однако он объяснил, что делал это исключительно для сбора доказательств.

Суд не принял эти доводы и постановил, что семейные отношения не отменяют права человека на неприкосновенность личной жизни. Мужчину признали виновным в незаконной записи без согласия супруги и приговорили к пяти месяцам лишения свободы.

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