Муж поймал жену на измене с помощью робота-пылесоса и оказался в тюрьме
Просчитался, но где?
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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People: муж поймал жену на измене с помощью робота-пылесоса и оказался в тюрьме
Житель Тайваня использовал робота-пылесоса с камерой, чтобы доказать измену жены. Однако позже он сам стал фигурантом уголовного дела за незаконную запись. Об этом сообщило People.
Мужчина заподозрил супругу в отношениях с другим человеком и решил воспользоваться функцией удаленного управления устройством через мобильное приложение. По данным изданий, сначала он хотел связаться с женой с помощью робота, но после того, как увидел в доме другого мужчину, включил запись.
На видео, как утверждается, была запечатлена его обнаженная жена в присутствии другого человека. После этого мужчина подал гражданский иск против супруги и ее знакомого. Супруг заявил, что жена нарушила брачный долг.
Суд удовлетворил его требования и обязал пару выплатить ему 500 тысяч тайваньских долларов (около 1,3 миллиона рублей).
Однако позднее сама женщина обратилась в суд. Она обвинила мужа в нарушении ее права на частную жизнь. Мужчина признал, что управлял роботом и записывал происходящее. Однако он объяснил, что делал это исключительно для сбора доказательств.
Суд не принял эти доводы и постановил, что семейные отношения не отменяют права человека на неприкосновенность личной жизни. Мужчину признали виновным в незаконной записи без согласия супруги и приговорили к пяти месяцам лишения свободы.
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