В Роспотребнадзоре объяснили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Чем заражение океана может грозить в перспективе?

В Роспотребнадзоре объяснили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима»

Фото: www.globallookpress.com / z03

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Российские специалисты не выявили загрязнения окружающей среды в результате сброса воды с АЭС «Фукусима». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам специалиста, Япония только начала опустошать резервуары. Поэтому говорить об отсутствии долгосрочного влияния пока рано.

Россия практически не получает товаров из Японии. Однако отечественные рыболовецкие компании часто ходят на промысел, где им теоретически могут попасться зараженные морепродукты.

«Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», — отметила Попова.

Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида перекусил рыбой, выловленной недалеко от Фукусимы, где начался сброс воды с АЭС. Таким образом, в правительстве Японии решили доказать безопасность морепродуктов для потребителя.

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