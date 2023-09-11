Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

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Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Лимаренко назвал признаком слабости Японии сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Сброс воды с «Фукусимы» сравнили с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

Фото: Reuters / Kyodo

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Тема:
ВЭФ-2023

Японские власти приняли решение сбрасывать в океан радиоактивную воду с атомной электростанции.

Ситуация со сбросом воды с «Фукусимы» напоминает бомбардировку Хиросимы. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

По его словам, японскую АЭС давно нужно было вывести из эксплуатации, когда в Европе началось сокращение атомной энергетики.

«В это же время в Японии продлевали действие станции. И такая аналогия приходит на ум: в 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке — фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан», — объяснил Лимаренко в беседе с РИА Новости.

Он призвал Японию больше дружить с Россией, чтобы иметь больший успех.

10 сентября во Владивостоке начал свою работу VIII Восточный экономический форум. Участники ВЭФ-2023 обсудят все вопросы «на пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Именно так звучит главная тема форума.

Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами. Также состоится пленарная сессия с участием президента РФ Владимира Путина 11–12 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем грозит сброс радиоактивной воды с «Фукусимы».

Тема:
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