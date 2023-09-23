На Южном Урале медведь-рэкетир терроризирует военный городок

Появление хищника в лесах рядом со Снежинском заставило трепетать десятки людей.

Появившийся в лесах Челябинской области медведь-рэкетир вынудил местных жителей закрыться дома. Внезапный визит мохнатого гостя спровоцировало панику среди уральцев.

По информации Telegram-канала Mash, впервые косолапого заметили на трассе неподалеку от военного городка Снежинска с населением около 50 тысяч человек. Видео с разгуливающим по дороге медведем, периодически лакомившимся ягодами и грибами, тут же облетело все соцсети, спровоцировав нешуточный переполох.

Пока женщин и детей призывали оставаться дома, местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций запустил предупреждение с просьбой на время отказаться от прогулок по лесу и поиска грибов.

До сих пор неизвестно, успел ли медведь напасть на кого-то из людей. Мохнатого рэкетира разыскивают ведомственные органы. Не исключено, что после поимки животное вернут в место его обитания подальше от городской черты.

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