Настоящий кибербуллинг: как реагировать на критику от фитнес-гаджетов

Девайсы помогают победить прокрастинацию? Или давят на психику?

Сегодня очень популярны различные гаджеты, которые помогают вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, держать себя в форме. Речь идет о таких устройствах, как фитнес-трекеры, фитнес-браслеты, «умные» часы. При этом девайсы, призванные отслеживать активность хозяина, не всегда могут влиять на него положительно.

К примеру, если человек приостановил тренировки, электронный помощник начинает бить тревогу и посылать многочисленные сигналы о несожженных калориях, таким образом, демотивируя владельца. Может ли подобное поведение гаджетов обернуться стрессом. 5-tv.ru выяснил у психолога Андрея Зберовского, стоит ли пользоваться этими устройствами или можно обойтись без них.

«Конечно, пользоваться стоит, несомненно. Потому что сегодня у человека одно настроение, он демотивирован, а завтра замотивируется, человек хочет жить, усилия прилагать, за собой следить. Напоминалки полезны. Я за такие инструменты», — сообщил Зберовский.

По его словам, нужно с пониманием и терпением относиться к «замечаниям» и напоминаниям гаджетов. Также психолог добавил, что человек такое существо, которое надо заставлять. Причем таких людей большинство. Как раз перечисленные приборы прекрасно справляются с функцией «подпинывания».

Ранее 5-tv.ru писал, как зависимость от гаджетов «убивает» мозг.