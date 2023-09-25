«Мой организм изношен»: Юлия Савичева рассказала про выкидыш

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Алексей Панков
Алексей Панков 10 0

Певица Юлия Савичева напомнила о важности проверки здоровья перед беременностью

«Мой организм изношен»: Юлия Савичева рассказала про выкидыш

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Почему певица игнорировала советы врачей?

Перед тем, как планировать детей, необходимо заняться своим здоровьем. Такое заявление певица Юлия Савичева сделала в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Несколько лет назад на втором месяце беременности у певицы случился выкидыш. Знаменитость призналась, что причиной этому стало истощение организма из-за работы.

Савичева добавила, что игнорировала советы врачей, которые убеждали ее снизить нагрузку. Она была уверена, что легко с ней справится.

«Я была, как корка от лимона высохшая. Я позвонила Максу (продюсер Максим Фадеев — прим. ред.) в очередной истерике и сказала, что больше так не могу: мой организм изношен, мне нужно уходить, поправлять здоровье, голову свою чинить от заморочек», — рассказала певица.

Знаменитость призналась, что ситуация изменилась после рождения дочери Анны. И Савичева, и ее муж были безумно счастливы. 

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева рассказала о правильном приеме витаминов. По словам знаменитости перед началом курса необходимо проконсультироваться с врачом.

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