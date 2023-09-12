«Важно сдать анализы»: Юлия Савичева рассказала о правильном приеме витаминов

Как российская певица поддерживает здоровье в осеннюю пору?

Юлия Савичева рассказала, как поддерживает иммунитет в осеннюю пору. Своим мнением девушка поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

По ее словам, очень хорошо помогает чай с имбирем, лимоном и медом. Если пить его каждый день, то с иммунитетом все будет хорошо. Также Савичева рассказала о своем отношении к различным витаминам.

«Перед приемом витаминов важно сдавать анализы, смотреть, как у вас со здоровьем. Если все в норме, то они не нужны. У меня все хорошо, спасибо, что беспокоитесь», — рассказала Савичева.

«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева рассказала о запоминающемся выпускном на «Фабрике звезд 2». Из-за него девушке даже пришлось пропустить школьный праздник. Кроме того, в этот же день звезда приняла важное для себя решение о расставании с молодым человеком. Певица призналась, что ей совершенно не стыдно за этот поступок.