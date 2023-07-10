«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 48 0

Юлия Савичева в юности любила альтернативную музыку и рок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Бунтарский дух уже с самых ранних лет овладел певицей и сказался на ее музыкальных предпочтениях.

Юлия Савичева с юности полюбила альтернативную музыку. Историей этих отношений певица поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальном фестивале MGIMO Stars.

«Был переходный возраст. Я помню, как мне безумно понравилась альтернативная музыка», — рассказала артистка.

На тот момент ей было всего 16 лет. Свою юность начинающая певица провела на проекте «Фабрика звезд». Уже будучи там Савичева испытывала особую любовь к тяжелой музыке — гитары, скриминг (вокальный прием, являющийся частью рок-музыки — Прим. ред.), гроулинг (вокальный прием, применяемый в экстремальных музыкальных стилях — Прим. ред).

Фестиваль прошел в здании Культурного Центра Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Юлия Савичева выступила на сцене с одной из выпускниц учреждения.

Помимо нее, мероприятие посетили Авраам Руссо, Люся Чеботина, Миша Марвин, Маша Вебер, Роман Архипов, 5sta Family.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Савичевой запомнился выпускной на «Фабрике звезд».

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«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

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