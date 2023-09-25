Экзотика юга России: фермеры Сочи приступили к сбору инжира

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Фермеры Сочи приступили к сбору инжира

Фото, видео: www.globallookpress.com / Apa; 5-tv.ru

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Местные рестораны уже предлагают авторские блюда с плодом.

Бархатный сезон на юге России — это не только благоприятный период для отдыха, но и время для сбора инжира. В этом году краснодарские фермеры рассчитывают на серьезный урожай.

Уникальный плод, который еще называют смоковницей, появился в сочинских садах всего несколько лет назад, но уже претендует на то. чтобы стать одной из визитных карточек курорта. Подробностями поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

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