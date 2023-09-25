«Миша бесхитростный»: Пересильд рассказала об отношениях с мужем

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Алексей Панков
Алексей Панков 14 0

Михаил Тройник смог покорить сердце Пересильд своей искренностью

«Миша бесхитростный»: Пересильд рассказала об отношениях с мужем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Чем актер смог покорить звезду «Вызова»?

Михаил Тройник, возлюбленный заслуженной артистки Российской Федерации Юлии Пересильд, смог покорить ее своей честностью. Об этом девушка рассказала в интервью журналу The Voice.

Актриса добавила, что ее супруг достаточно сложный человек. Однако в нем нет злобы, и он никогда не обманывает. Пересильд подчеркнула, что для нее это важно. Кроме того, она отметила, что возлюбленный принимает ее со всеми плюсами и минусами.

«Все, что касается тесных контактов, дается мне тяжело. Я в общем-то одиночка. Мне важно самой принимать решения. Жить рядом с таким человеком трудно, я это понимаю», — подчеркнула звезда «Вызова».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд разболелась после экспедиции на Эльбрус. Девушка принимала участие в съемках нового проекта. Несмотря на простуду, актриса вышла на сцену Театра Наций.

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