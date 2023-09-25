Только лучшее: заводу шампанских вин «Новый Свет» исполнилось 145 лет

Производители не перестают радовать и удивлять клиентов: держат марку!

Легендарный завод шампанских вин «Новый свет» отмечает юбилей. Уникальному предприятию исполнилось 145 лет. Основанный в царской России князем Львом Голицыным, завод благополучно пережил все исторические перепетии последних двух веков. При этом его продукция всегда сохраняла свои особые качество, вкус и аромат. По старинным винным погребам прогулялась Мэри Бадунц.

Первый в России Дом шампанских вин «Новый Свет» отмечает 145-летие. День рождения, как и положено, празднуют с размахом. Сотрудников развлекают артисты «Ленинград Центра». Невероятную сцену смонтировали прямо на территории завода.

Гости съехались из разных уголков страны. Здесь поднимают бокалы шампанского собственного производства за славные традиции и новые планы. Они, кстати, грандиозные.

«Мы расширяемся. Мы планируем выпускать после завершения реконструкции в районе пяти миллионов бутылок. То есть каждый покупатель будет иметь возможность, от Калининграда до Дальнего Востока, купить бутылку «Нового Света», — говорит генеральный директор АО «ЗШВ «Новый Свет» Татьяна Максимова.

От водителя-механика — до инженера-технолога. Каждый сотрудник вкладывает в изготовление вина частичку себя. И каждого отмечают — сегодня их праздник.

«Большое предприятие, я хотел сюда приехать и приехал. Работаю здесь», — говорит водитель погрузчика АО «ЗШВ «Новый Свет» Анатолий Лежейко.

«Половину моей жизни я работаю на этом предприятии. Гордость, конечно. Очень приятно, что в такой день, в такой юбилей. Очень приятно, что меня оценили», — говорит инженер-технолог АО «ЗШВ «Новый Свет» Анна Старостина.

Через руки Ирины Красногоровой ежедневно проходит около 70 тысяч бутылок. Она одна из трех ремюеров на заводе. Это люди, которые переворачивают бутылки, чтобы осадок сводился к горлышку. Сам технологический процесс называется французским словом «ремюаж», отсюда и название редкой профессии.

«Это моя семья. Я тут уже 17 лет. Для меня все — родные люди. Мы всегда стараемся работать под музыку и с хорошим настроением. С удовольствием работаем. Мы любим свою профессию», — отмечает ремюер АО «ЗШВ «Новый Свет» Ирина Красногорова.

Многие трудятся на заводе династиями. Дарья — винодел в третьем поколении.

«Я росла на заводе частично. Мне было интересно, как получается этот продукт. Вот есть гроздь винограда, и вот уже есть что-то в бокале. Вот этот промежуточный этап меня всегда привлекал. Несмотря на то что отец был против, он знает, насколько был тяжелый труд, видел, я выбрала этот путь вопреки ему. Но не жалею ни о чем. Я очень люблю свою работу», — отмечает главный технолог АО «ЗШВ «Новый Свет» Дарья Задорожная.

Лев Голицын основал и прославил российское виноделие. А «Новый Свет» стал отечественной меккой производства высококачественных шампанских вин. На Всемирной выставке в 1900 году именно российское шампанское завоевало Гран-при конкурса. И с каждым годом наград становилось все больше и больше.

«На „Новом Свете“ вино до сих пор делают по классической технологии. Шампанское рождается вот в этих бутылках, которые находятся глубоко под землей — в подвалах, которые были высечены основателем завода. Кстати, этот — самый старый тоннель. Ему, как и предприятию, 145 лет», — отмечает Бадунц.

За такой солидный срок «Новый Свет» пережил многое — революцию, войну, сухой закон.

Но несмотря ни на что остается одной из главных достопримечательностей юго-восточной части Крыма. Увидеть, попробовать и увезти с собой приезжают сотни туристов.

Завод шампанских вин находится в односменном поселке Новый Свет. Посмотрите, как здесь красиво. Сто лет назад эти территории были необжитыми. И именно знаменитый винодел проложил дорогу, чтобы прогуливаться. Она до сих пор существует и так называется — «Голицинская тропа».

Ежегодно завод выпускает около двух миллионов бутылок игристого. В честь юбилея на прилавках появилось особенное, посвященное 145-летию предприятия.