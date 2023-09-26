Месть за развод: многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

|
Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

Под Омском многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

Месть за развод: многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина не смог смириться с отказом любимой супруги, а потом и с собственным поступкам.

В Омской области многодетный отец застрелил двух сыновей и брата супруги, после чего свел счеты с жизнью. Как пишет Telegram-канал Mash, 36-летний мужчина не смог смириться с разводом.

Последние полгода Дмитрий жил с матерью отдельно от семьи и иногда навещал детей — годовалую дочку и трех сыновей. В один из таких вечеров он приехал по просьбе супруги, которая уезжала с братом по делам.

По возвращении Дмитрий стал просить жену забыть старые обиды и начать все с чистого листа, а заявление о разводе забрать. Однако супруга отказалась, так как будущего с отцом своих детей не видела.

Разгневанный и обиженный мужчина решил отомстить и пошел за ружьем из сейфа. Им он застрелил 27-летнего брата супруги, а потом стал целиться в детей, которым мать велела убегать, пока сама несла на руках маленькую дочь.

Дмитрий выстрелил в спину трехлетнему сыну, затем догнал за оградой пятилетнего ребенка и тоже застрелил. После мужчина свел счеты с жизнью. Его супруга в это время смогла сбежать вместе с дочкой и старшим сыном.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ревнивец облил бензином и поджег свою бывшую на улице в Серпухове.

Месть за развод: многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

1/3

Telegram / СУ СК России по Омской области / sledcom_omsk

2/3

Telegram / СУ СК России по Омской области / sledcom_omsk

3/3

Telegram / СУ СК России по Омской области / sledcom_omsk

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:13
Второй шанс на жизнь: в Москве наградили родственных доноров
3:02
Месть за развод: многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
2:51
Когда диета и спорт не помогают: как похудеть при сильном ожирении
2:38
В Петербурге на женщину рухнул потолок, пока она спала
2:25
Белый дом поставил Киеву ряд условий для продолжения военной помощи

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Царем мог стать Юрий Никулин: как снимали «Иван Васильевич меняет профессию»
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2