Месть за развод: многодетный отец застрелил двух сыновей и покончил с собой

Мужчина не смог смириться с отказом любимой супруги, а потом и с собственным поступкам.

В Омской области многодетный отец застрелил двух сыновей и брата супруги, после чего свел счеты с жизнью. Как пишет Telegram-канал Mash, 36-летний мужчина не смог смириться с разводом.

Последние полгода Дмитрий жил с матерью отдельно от семьи и иногда навещал детей — годовалую дочку и трех сыновей. В один из таких вечеров он приехал по просьбе супруги, которая уезжала с братом по делам.

По возвращении Дмитрий стал просить жену забыть старые обиды и начать все с чистого листа, а заявление о разводе забрать. Однако супруга отказалась, так как будущего с отцом своих детей не видела.

Разгневанный и обиженный мужчина решил отомстить и пошел за ружьем из сейфа. Им он застрелил 27-летнего брата супруги, а потом стал целиться в детей, которым мать велела убегать, пока сама несла на руках маленькую дочь.

Дмитрий выстрелил в спину трехлетнему сыну, затем догнал за оградой пятилетнего ребенка и тоже застрелил. После мужчина свел счеты с жизнью. Его супруга в это время смогла сбежать вместе с дочкой и старшим сыном.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ревнивец облил бензином и поджег свою бывшую на улице в Серпухове.