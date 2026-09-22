Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге впервые допустили отмену шоу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Они также извинились за ранний анонс дат и пообещали ждать окончательного подтверждения.

Когда вернут деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Фото: legion-media/Luis-Rol/X17online.com

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Компания Say Agency, отвечающая за проведение концерта американского рэпера Канье Уэста в России заявила о готовности вернуть зрителям стоимость билетов, если шоу официально отменят. Информация появилась в чате Telegram-канала агентства.

«В случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке», — говорится в опубликованном тексте.

Это сообщение разместил пользователь с ником farukh, выступающий от лица компании. Предположительно, комментарий в чате оставил администратор сообщества агентства в социальной сети «ВКонтакте» Фарух Худжаназаров.

Он также от лица Say Agency принес извинения за то, что даты концерта были объявлены раньше времени. Фарух также пообещал, компания не станет публиковать данные до тех пор, пока не получат окончательное подтверждение.

Кроме того, администратор уточнил, что все сведения о процедуре возврата денежных средств планируется разместить отдельно. При этом он добавил, что агентство продолжает работать над организацией концерта исполнителя.

Представители компании сообщили о возможной отмене выступления Уэста в Санкт-Петербурге впервые. До этого в Say Agency неоднократно заявляли, что два концерта, запланированные на 10 и 11 октября состоятся. Однако через некоторое время все сообщения, связанные с шоу американца в России, были удалены с Telegram-канала компании. Также концерты пропали из расписания тура на официальном портале исполнителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Санкт-Петербурга подала в суд на организаторов концерта Уэста. Она потребовала взыскать с компании деньги, которые она потратила на билет, а также неустойку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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