Стало известно, где могут похоронить актера из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина
Около пяти лет назад известный актер и каскадер перенес инсульт.
Фото: Кадр из к/ф «Главное – открыть счёт», реж.: Анатолий Вехотко, 1989г.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Прощание с актером Дмитрием Шулькиным может пройти в Германии
Актер, каскадер и постановщик трюков Дмитрий Шулькин в последние годы жизни испытывал серьезные проблемы со здоровьем, рассказал его друг и коллега Сергей Мишенев в беседе с aif.ru.
По словам Мишенева, около пяти лет назад артист перенес инсульт. В определенный момент его состояние улучшилось, однако позднее вновь стало ухудшаться.
«В последнее время он уже даже не мог разговаривать по телефону, мы держали связь через его супругу», — поделился собеседник издания.
В июне Шулькину исполнилось 85 лет. Около 30 лет назад он вместе с семьей переехал в Германию. По предварительному предположению Мишенева, прощание с артистом и его похороны пройдут там же, поскольку в стране живут все близкие каскадера.
Шулькин работал над фильмами и сериалами «Зимняя вишня — 2», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дорожный патруль», «Мамочка, я киллера люблю», «Улицы разбитых фонарей» и «Сицилианская защита».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
77%
Нашли ошибку?