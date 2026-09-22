Исчезнувший спутник Венеры мог рухнуть на поверхность планеты

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 12 0

Предполагаемый спутник планеты мог быть разорван приливными силами, после чего его обломки упали на поверхность.

Венера могла поглотить собственную луну

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Спутник Венеры мог разрушиться из-за приливных сил

Венера могла иметь собственную луну, которая со временем приблизилась к планете, разрушилась и упала на ее поверхность, рассказал aif.ru астроном и популяризатор космонавтики Александр Киселев.

Такую гипотезу выдвинули исследователь Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде и астрофизики Университета Бордо. По их версии, судьбу предполагаемого спутника определила крайне низкая скорость вращения Венеры.

Киселев объяснил, что спутник создает на планете приливной горб. Если планета вращается быстрее, чем ее луна движется по орбите, спутник получает дополнительную энергию и постепенно удаляется. Именно так Луна отдаляется от Земли примерно на 3,8–4 сантиметра в год.

Когда планета вращается медленнее спутника, происходит обратный процесс. Приливной горб тормозит небесное тело, оно теряет высоту и начинает двигаться к планете по нисходящей спирали.

Один оборот Венеры вокруг оси занимает 243 земных дня. Кроме того, она вращается в направлении, противоположном большинству планет.

Однако молодая Венера могла совершать оборот за 5–15 часов. Тогда ее предполагаемый спутник сначала удалялся, но по мере замедления вращения планеты мог изменить направление и начать сближение с ней.

«В большинстве сценариев спутник заканчивал тем, что падал на Венеру. Чем массивнее был спутник, тем быстрее это происходило», — отметил астроном.

В зависимости от сценария такая луна могла существовать от 30 миллионов до 1,7 миллиарда лет. При этом Киселев не исключил, что небольшой спутник мог сохраниться до наших дней, если молодая Венера вращалась достаточно быстро.

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