Эффект «усталой лошади»: как уколы для похудения меняют внешность

Уколы для похудения могут привести к повторному набору веса

Популярные уколы для похудения, изначально созданные для пациентов с сахарным диабетом, способны вызвать серьезные побочные эффекты у людей без этого заболевания, рассказал aif.ru диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, после прекращения приема подобных препаратов человек может вернуть потерянные килограммы и набрать дополнительный вес. Кроме того, резкое похудение способно заметно изменить внешность.

«Появляется внешность с эффектом „усталой лошади“. То есть в дальнейшем без помощи пластического хирурга внешность будет не самая лучшая», — пояснил Поляков.

Эндокринолог также предупредил о риске развития депрессии. Если у человека нарушено пищевое поведение, препараты лишь временно скрывают проблему, но не устраняют ее психологические причины.

Другими возможными последствиями уколов специалист назвал нарушения пищеварения и резкие изменения уровня энергии в течение дня — от прилива сил до вялости и усталости.

«Людям без сахарного диабета я бы не рекомендовал данные уколы для похудения. Для меня, как для специалиста, данные препараты — это терапия отчаяния», — заключил врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.