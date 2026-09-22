Эффект «усталой лошади»: как уколы для похудения меняют внешность

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Препараты могут вызвать проблемы с пищеварением, перепады сил и ухудшение психологического состояния.

Врач раскрыл опасность уколов для похудения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уколы для похудения могут привести к повторному набору веса

Популярные уколы для похудения, изначально созданные для пациентов с сахарным диабетом, способны вызвать серьезные побочные эффекты у людей без этого заболевания, рассказал aif.ru диетолог и врач-эндокринолог Антон Поляков.

По словам специалиста, после прекращения приема подобных препаратов человек может вернуть потерянные килограммы и набрать дополнительный вес. Кроме того, резкое похудение способно заметно изменить внешность.

«Появляется внешность с эффектом „усталой лошади“. То есть в дальнейшем без помощи пластического хирурга внешность будет не самая лучшая», — пояснил Поляков.

Эндокринолог также предупредил о риске развития депрессии. Если у человека нарушено пищевое поведение, препараты лишь временно скрывают проблему, но не устраняют ее психологические причины.

Другими возможными последствиями уколов специалист назвал нарушения пищеварения и резкие изменения уровня энергии в течение дня — от прилива сил до вялости и усталости.

«Людям без сахарного диабета я бы не рекомендовал данные уколы для похудения. Для меня, как для специалиста, данные препараты — это терапия отчаяния», — заключил врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:33
Исчезнувший спутник Венеры мог рухнуть на поверхность планеты
2:17
Стало известно, где могут похоронить актера из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрия Шулькина
2:05
Эффект «усталой лошади»: как уколы для похудения меняют внешность
1:50
Организаторы концерта Канье Уэста в Петербурге впервые допустили отмену шоу
1:32
«Локальная битва в горле»: почему россияне болеют без температуры этой осенью
1:17
В России планируют обновить правила приема в вузы

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
«Ценой собственной жизни»: в зоне СВО щенок закрыл собой бойцов от дрона
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен