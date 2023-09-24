Ревнивец облил бензином и поджег свою бывшую на улице в Серпухове — видео (18+)

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 20 0

Объятая пламенем женщина бегала по двору и звала на помощь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Harald Theissen; 5-tv.ru

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Мужчина в Серпухове решил отомстить своей возлюбленной за отказ жутким способом — он подкараулил ее возле дома, облил бензином и пожег. Кадры с места событий попали в распоряжение 5-tv.ru.

Произошло все на улице Космонавтов, где пара проживала ранее вместе. Девушка заходила в подъезд, когда ее экс-возлюбленный вступил с ней в словесную перепалку. После он начал обливать ее легковоспламеняющейся жидкостью.

Женщина пыталась отбиться от ухажера, но было уже поздно — всего пара секунд и искра из зажигалки в его руках превратилась в настоящее пламя, охватившее ее. Потерпевшая бегала по двору и звала на помощь, а ее обидчик скрылся с места.

Женщина была госпитализирована со множественными ожогами в реанимацию. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. На мужчину возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. Ревнивца ищут.

Ранее 5-tv.ru писал, что обгоревшие и раздавленные тела матери и дочки найдены на месте взрыва в Балашихе.

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