Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти

|
Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Врачи боролись за жизнь мальчика полтора месяца.

Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Читайте нас в: Дзен Новости

Двухлетний ребенок, которого придавило к стене внедорожником, спустя несколько полтора месяца скончался в больнице. Об этом сообщает Mash.

Трагедия произошла в начале августа в Иглинском районе. Мальчик играл со своим семилетним братом во дворе у бабушки, к которой дети приехали в гости вместе с родителями. Во время игр старший брат повернул ключ в родительском автомобиле, и Toyota RAV4 покатился назад, прямо на малыша.

Ребенка прижало к дому — удар пришелся на голову и грудь. Родители, вызвавшие скорую помощь, смогли сами вытащить сына, однако в больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии.

Больше месяца врачи боролись за жизнь маленького мальчика, но не смогли его спасти. Точная причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как малыш из Новокузнецка взял в рот провод от зарядки и мгновенно умер.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:59
«Не беспокоит»: в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ
11:52
«Живет под властью Дьявола»: что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка»
11:45
Поисковую операцию развернули на Камчатке после пропажи двух туристов
11:43
Житель Уфы придавил внедорожником двухлетнего брата и добился его смерти
11:42
«Нужен ли он»: жена Зеленского оценила его шансы на выборах президента Украины
11:34
Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область

Сейчас читают

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Миша бесхитростный»: Пересильд рассказала об отношениях с мужем
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2