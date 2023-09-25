«Многое идеализировано»: чем фильм «Девчата» отличается от повести

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 179 0

Фильм «Девчата» многим отличается от одноименной повести Бориса Бедного

«Многое идеализировано»: чем фильм «Девчата» отличается от повести

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Степанович Чулюкин, 1961 год.; 5-tv.ru

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Оказывается, между двумя произведениями есть различия.

Советская комедия «Девчата» не полностью соответствует одноименной повести Бориса Бедного. Так, в киноленте и книге сюжетные линии не всегда совпадают — какими на самом деле были Катя, Анфиса и Тося и чем завершилась история Нади и Ксан Ксаныча, рассказал портал Femmie.

Катя

Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Степанович Чулюкин, 1961 год.; 5-tv.ru

Героиня фильма Катя является лучшей подругой Тоси. Кажется, что она самый добрый и искренний человек с легким и простым характером.

Она всегда готова помочь советом и делом. В книге писатель показал ее не самой лучшей подругой.

Несмотря на то, что у нее есть надежный и хороший жених Саша, она умудряется завидовать Тосе и ей неприятно, когда к подруге приковано много внимания. Катя часто говорит какие-то колкости и шутки, которые настраивают девчат друг против друга.

Анфиса

Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Степанович Чулюкин, 1961 год.; 5-tv.ru

В фильме Анфиса — отрицательный персонаж. Она — раскованная и легкомысленная красотка, которая работает на коммутаторе.

А почему она меняет парней как перчатки и отвергает любовь, из сюжетной линии непонятно. Персонаж раскрывается совсем поверхностно только к завершению фильма, когда Анфиса плачет среди ночи и делится с подружками, что сожалеет об упущенной любви.

Ее история заканчивается тем, что она жалеет о своем прошлом и отталкивает от себя всех молодых людей. В книге ее персонаж намного глубже, а судьба — трагичнее.

Да, Анфиса покоряет всех своей внешностью, она с плохой репутацией, но автор показывает, что она умеет любить и быть человечной. Ее жизнь сильно меняется, когда в поселок приезжает молодой инженер Вадим Дементьев.

В повести описывается их сильная и трогательная любовь, которая заканчивается грустным расставанием — Анфиса уезжает одна, несмотря на свои чувства. Она не верит в их счастье и не хочет портить жизнь любимому, ведь девушка не может иметь детей из-за ранее сделанного аборта.

Надя и Ксан Ксаныч

Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Степанович Чулюкин, 1961 год.; 5-tv.ru

В фильме Надю показали тихой, скромной девушкой, которая смиряется с судьбой и не жалуется на жизнь. Вместе с Ксан Ксанычем они решили пожениться, вскоре должны отметить новоселье — на этом история пары и заканчивается.

Показано лишь то, что они не любят друг друга, и отношения держатся исключительно на уважении друг к другу и будущих планах. В книге же история пары более печальна.

Надя там считает себя некрасивой и боится, что никогда не выйдет замуж. Ксан Ксаныча она не любит и думает, что он — ее последняя надежда.

В финале девушка берет пример у Тоси и все-таки отказывает будущему жениху. Она принимает твердое решение ждать настоящей любви.

Тося

Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Степанович Чулюкин, 1961 год.; 5-tv.ru

Сюжетная линия Тоси и Ильи в фильме не отличается от книги. А вот сама героиня в тексте показана более ярко и интересно.

Так, Тося представлена своенравной девушкой с бойким характером. Она со скандалом ушла из совхоза, работала домработницей, но и там не смогла найти общий язык с хозяевами.

«В повести Бориса Бедного герои получились более глубокими, а некоторые сюжетные линии трагичными и жизненными. В экранизации многое идеализировано, но, может, именно из-за этого фильм стал столь популярным», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru перечислял ТОП-10 забавных киноляпов в советских фильмах.

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