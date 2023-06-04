Легко не заметить: 10 забавных киноляпов в советских фильмах

Оказывается, что скипетр и держава в картине «Иван Васильевич меняет профессию» появились на сто лет позднее происходящих событий!

Забавные киноляпы совершали порой и даже самые серьезные советские постановщики. И в этом ничего страшного нет, ведь производство фильма настолько сложное, что без них было практически не обойтись.

Девчата (1962)

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Когда Вере Кругловой впервые приносят письмо, Тося кладет его на стул, в следующем кадре конверта уже нет.

Д`Артаньян и три мушкетера (1979)

Фото: Кадр из сериала «Д`Артаньян и три мушкетера», 1979 г.

Этот киноляп трудно заметить при первом просмотре. Сначала сапог Д`Артаньяна на левой ноге, а на следующем видеоряде уже на правой.

Семнадцать мгновений весны (1973)

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

По сюжету Штирлиц везет паспорта Шлага к границе в мае 1945 года. В этой сцене можно услышать музыкальный трек «Allez venez! Milord, vous avez l’air d’un môme…» Эдит Пиаф. Однако впервые эту композицию артистка исполнила в 1959 году.

Любовь и голуби (1984)

Фото: Кадр из к/ф «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов, 1984 г.

В киноленте Владимира Меньшова в сцене, когда Надя и Люда читают письма, сначала они сидят спиной к окну, а через несколько секунд фон меняется на противоположный, где находится шкаф.

Девчата (1962)

На переднем плане мальчики играют в шашки. На одном из изображений зритель видит четыре черные фигуры, а уже через пару секунд после смены кадров шашки практически все на доске.

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Также в этом фильме есть еще один киноляп. Когда герой Михаил Пуговкин держит в руках перед входом в общежитие одно белье, а уже войдя в помещение — другое.

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин, 1962 г.

Приключения Петрова и Васечкина (1984)

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», реж. Владимир Алеников, 1984 г.

Учительница просит Петрова показать на карте Америку, и тот, обнаружив ее, протыкает указателем карту и доску. Однако на следующем видеоряде он стоит со сломанной указкой, но карта оказывается цела и невредима.

Берегись автомобиля (1966)

Фото: Кадр из к/ф «Берегись автомобиля», реж. Эльдар Рязанов, 1966 г.

Когда троллейбус подъезжает к остановке, зритель видит номер 413, а когда отъезжает — 478. Необычные трюки с советским транспортом.

Москва слезам не верит (1979)

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

В легендарной картине Меньшова главная героиня Катя и ее подруга идут в гости к дяде профессору: у последней на ногах сначала туфли черного цвета, а внутри помещения они становятся белыми. Но когда девушка заходит в подъезд происходит чудо, и босоножки снова становятся черными.

Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Самый очевидный киноляп в том, что скипетр и держава, которые мы видим в фильме (и которые также изображены на иконе), как символ царской власти, появились на сто лет позднее происходящих событий, в XVII веке.

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