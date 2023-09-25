Тело знаменитого ученого-сейсмолога найдено в пустой квартире
Тело сейсмолога Андрея Никонова нашли в его квартире
Фото: ИФЗ РАН
Что произошло с доктором геолого-минералогических наук?
Известный ученый-сейсмолог Андрей Никонов скончался на 92-м году жизни. Как стало известно 5-tv.ru, тело ученого было обнаружено в его квартире 24 сентября, в воскресенье.
Андрей Никонов — доктор геолого-минералогических наук. На протяжении 66 лет являлся сотрудником Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук. Именно он еще в 1989 году организовал в учреждении лабораторию палеосейсмологии, где позже стал старшим научным сотрудником.
На счету ученого более 800 работ, в том числе, касающихся переоценки сейсмического потенциала российских регионов, преимущественно в западной части страны.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер бывший министр экономики Евгений Ясин. О кончине экс-чиновника сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский.
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