Тело знаменитого ученого-сейсмолога найдено в пустой квартире

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 402 0

Тело сейсмолога Андрея Никонова нашли в его квартире

Тело знаменитого ученого-сейсмолога найдено в пустой квартире

Фото: ИФЗ РАН

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Что произошло с доктором геолого-минералогических наук?

Известный ученый-сейсмолог Андрей Никонов скончался на 92-м году жизни. Как стало известно 5-tv.ru, тело ученого было обнаружено в его квартире 24 сентября, в воскресенье.

Андрей Никонов — доктор геолого-минералогических наук. На протяжении 66 лет являлся сотрудником Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук. Именно он еще в 1989 году организовал в учреждении лабораторию палеосейсмологии, где позже стал старшим научным сотрудником.

На счету ученого более 800 работ, в том числе, касающихся переоценки сейсмического потенциала российских регионов, преимущественно в западной части страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер бывший министр экономики Евгений Ясин. О кончине экс-чиновника сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский. 

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