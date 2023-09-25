Совет Федерации переназначил Зорькина председателем Конституционного суда РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Решение было принято единогласно.

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Совет Федерации в рамках пленарного заседания переназначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ. Он продолжит выполнять соответствующие обязанности следующие шесть лет.

Кандидатура Зорькина была поддержана единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.

Переизбранный председатель Конституционного суда поблагодарил президента РФ Владимира Путина за внесение его кандидатуры, а также председателя Совфеда Валентину Матвиенко и сенаторов за решение продлить его полномочия.

Зорькин отметил, что принял присягу 30 лет назад, но по сей день обязуется находить силы и возможности, чтобы все, кто его поддерживают, не жалели о своем решении.

Заслуженный юрист РФ Валерий Зорькин возглавлял КС РФ в 1991–1993 годах. После перерыва он вернулся к должности в 2003-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что Денис Пушилин стал первым главой ДНР в составе России.

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